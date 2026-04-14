Ici Tout Commence spoiler : Enzo fait une triste confidence... (vidéo épisode du 16 avril)

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Ici tout commence spoiler – Enzo va faire une triste confidence à Pénélope dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’Anaïs et Milan sont plus heureux que jamais et qu’ils roucoulent sous ses yeux, Enzo n’est pas bien…











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Il confie à Pénélope qu’après sa rupture avec Vic, il s’est concentré sur l’institut et le master. Mais aujourd’hui, il réalise que ça ne lui suffit plus et ça le rend triste.

Pénélope a alors une idée, elle lui envoie le numéro d’une copine qui a flashé sur lui… Enzo va-t-il retrouver l’amour et le sourire ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1416 du 16 avril 2026 : Enzo est triste

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