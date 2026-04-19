Un dimanche à la campagne du 19 avril 2026 : les invités de Frédéric Lopez

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Après plusieurs semaines d’absence à l’antenne, « Un dimanche à la campagne » fait enfin son retour ce dimanche sur France 2. Mais les fidèles de l’émission devront patienter encore un peu avant de découvrir des invités inédits : cette reprise se fera sous la forme d’un numéro best-of.


Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Un dimanche à la campagne du 19 avril 2026 : les invités de Frédéric Lopez
Capture FTV


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Ces dernières semaines, le programme présenté par Frédéric Lopez avait été régulièrement déprogrammé pour laisser place à des événements sportifs majeurs, bouleversant ainsi la grille dominicale de la chaîne. Une absence remarquée par les téléspectateurs, attachés à ce rendez-vous convivial et intimiste.

Pour marquer son retour, la production a donc choisi de proposer une compilation des meilleurs moments de l’émission. L’occasion de (re)découvrir des séquences marquantes, des confidences touchantes et des échanges sincères qui ont fait le succès du programme depuis son lancement.


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Bonne nouvelle toutefois pour les fans : « Un dimanche à la campagne » fera son grand retour en inédit dès dimanche prochain, avec la présence de Gilbert Montagné, Anne-Élisabeth Lemoine et Paul de Saint Sernin parmi les invités.

En attendant ce nouveau numéro, ce best-of permettra de replonger dans l’atmosphère unique de l’émission, entre nature, partage et émotions.

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