Tennis Madrid : Sinner / Norrie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Sinner / Norrie en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi matin. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte le britannique Cameron Norrie en 8ème de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 11h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose aujourd’hui un huitième de finale intéressant entre Jannik Sinner et Cameron Norrie. Numéro 1 mondial et grand favori du tournoi, l’Italien poursuit sa marche en avant après une victoire maîtrisée face à Elmer Møller, confirmant sa montée en puissance sur la terre battue madrilène. En face, le Britannique s’est qualifié avec autorité en dominant Thiago Tirante et retrouve pour la première fois Sinner sur le circuit ATP à ce stade de la compétition.

Sur le plan sportif, le contraste de styles promet une opposition intéressante : la puissance et la prise de balle précoce de Sinner face à la régularité et au jeu de contre de Norrie, très à l’aise dans les longs échanges. Malgré la solidité du Britannique, l’Italien apparaît largement favori, porté par une impressionnante série de victoires et une domination actuelle sur le circuit. Norrie devra donc livrer un match quasi parfait pour espérer bousculer le patron du tennis mondial, dans un duel qui pourrait tout de même s’avérer plus disputé qu’il n’y paraît.



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ATP Madrid le match Sinner / Norrie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 11h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Norrie, 8eme de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.