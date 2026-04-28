Tennis Madrid : Etcheverry / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Etcheverry / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi matin. Le français Arthur Fils affronte l’argentin Tomás Martín Etcheverry en 8ème de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 11h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid proposera un huitième de finale intéressant entre Tomas Martin Etcheverry et Arthur Fils. Ce duel met aux prises deux joueurs du Top 30, très à l’aise sur terre battue, avec un enjeu important : une place en quarts de finale dans un tournoi majeur. L’Argentin, solide terrien, s’est qualifié au terme d’un combat en trois sets, confirmant sa capacité à s’accrocher dans les échanges longs.



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Sur le plan sportif, Arthur Fils arrive avec un net avantage de dynamique. Le Français enchaîne les victoires et reste invaincu sur terre battue cette saison, porté par une grande confiance et un jeu très agressif, notamment en coup droit. Etcheverry, lui, possède l’expérience et la régularité pour l’emmener dans un match disputé, d’autant que leurs profils assez proches laissent présager une rencontre accrochée, possiblement en trois sets. Ce duel s’annonce donc indécis, même si la forme actuelle du Français pourrait faire la différence dans les moments clés.

ATP Madrid le match Etcheverry / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 11h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Etcheverry / Fils, 8eme de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.