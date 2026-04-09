Ici Tout Commence spoiler : Tom tourne la page, il décide de... (vidéo épisode du 13 avril)

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Ici tout commence spoiler – Tom va devoir tourner la page après le départ de Jasmine et la fin de la coloc avec Milan dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Tom va confier à Julia qu’il a un nouveau projet…











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Tom a pour ambition de décrocher la tête du restaurant éphémère ! Julia ne connait pas le principe, Tom lui explique qu’il s’agit du restaurant qui ouvre chaque été dans le parc et pour lequel la direction choisit un chef pour le gérer pendant deux mois.

Mais Tom n’aurait peut être pas du en parler à Julia… Elle décide elle aussi de postuler !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1413 du 13 avril 2026 : le nouveau projet de Tom

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