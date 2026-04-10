Tennis Monte-Carlo : Fonseca / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – le match Fonseca / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi matin. L’allemand Alexander Zverev affronte le brésilien João Fonseca en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 11h sur Eurosport.







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Le premier quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo oppose ce matin le jeune phénomène João Fonseca à l’un des cadors du circuit, Alexander Zverev. À seulement 19 ans, le Brésilien réalise une semaine exceptionnelle sur le Rocher, atteignant pour la première fois de sa carrière ce stade en Masters 1000 et confirmant son immense potentiel sur terre battue. Face à lui, Zverev, actuel n°3 mondial, a su monter en puissance au fil du tournoi, alternant solidité et expérience pour se hisser en quart.

Ce duel inédit s’annonce particulièrement intéressant entre la fougue du jeune Fonseca et la régularité du joueur allemand. Le Brésilien, capable de rivaliser avec les meilleurs ces dernières semaines, tentera de poursuivre sa belle dynamique, mais il part outsider face à un Zverev plus aguerri à ce niveau.



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ATP Monte-Carlo le match Fonseca / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 11h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fonseca / Zverev, quart de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.