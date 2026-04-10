Plus Belle La Vie du 10 avril 2026 : Idriss témoigne, Ulysse victime de terribles menaces (résumé + extrait vidéo épisode 559 en avance)

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Plus belle la vie du 10 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 559 de PBLV – Idriss va témoigner au tribunal cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ulysse va marquer des points mais il va être ensuite la cible de terribles menaces…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 avril – résumé de l’épisode 559

Devant le palais de justice, Idriss confronte Luna : il ne comprend pas pourquoi Ulysse Kepler l’a cité comme témoin et la soupçonne d’être impliquée. Luna assure qu’elle n’y est pour rien et tente de le rassurer, mais Idriss s’emporte. Elle lui répond que s’il n’a rien à se reprocher, tout devrait bien se passer.

Au tribunal, Idriss est interrogé sur l’arrestation passée de Félix pour trafic de stupéfiants. Ulysse met en évidence des incohérences : à l’époque, Félix ne gardait jamais de preuves chez lui, alors pourquoi aurait-il caché l’arme du crime et un portefeuille sous son canapé après un meurtre ? Ulysse organise une reconstitution, qui démontre qu’un tel coup entraîne forcément des projections de sang, alors que le sweat de Félix était intact. Gabriel Riva confirme, cela fragilise fortement la thèse de sa culpabilité.



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Ulysse retrouve ensuite Félix et lui confie qu’il croit désormais en son innocence. Félix, bouleversé, retrouve enfin de l’espoir. De son côté, Gabriel, troublé par ce qui s’est passé au tribunal, réalise que Félix est peut-être en prison injustement depuis deux ans.

Enfin, en rentrant chez eux, Ulysse et Vanessa découvrent leur appartement forcé. Rien n’a été volé, mais un message inquiétant les attend : une photo d’Ulysse accompagnée de la menace “à mort l’avocat”.

Aya affronte Stanislas aux échecs, elle gagne la partie mais comprend qu’il a fait exprès de perdre et qu’il a menti sur sa vie personnelle…

Ariane retrouve Eric. Elle lui demande du matériel pour filer Zoé, convaincue que la jeune fille est en danger. Eric hésite mais finit par accepter de l’aider gratuitement… Plus tard, Ariane et Eric suivent Zoé. Ils la voient retrouver un garçon qui lui remet quelque chose, ce qui renforce les soupçons d’Ariane. De retour chez elle, Ariane montre ses photos à Djawad, persuadée que Zoé se drogue, mais il pense qu’elle se fait des idées.

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VIDÉO Plus belle la vie du 10 avril 2026 – extrait vidéo

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