Rugby Challenge Cup : suivre Montpellier / Connacht en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Challenge Cup – Montpellier / Connacht en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 11 avril 2026 sur beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec le quart de finale entre Montpellier et Connacht.





Un match de rugby à suivre en direct sur beIN Sports dès 13h15, coup d’envoi à 13h30.







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Le quart de finale de Challenge Cup entre Montpellier et Connacht s’annonce comme une opposition très équilibrée entre deux équipes en grande forme. À domicile, Montpellier, solide en Top 14 et auteur d’un parcours parfait en phase de poules, part avec le statut de favori après sa démonstration au tour précédent et sa victoire déjà acquise face aux Irlandais cette saison.



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Mais Connacht arrive lancé avec une impressionnante série de victoires et une dynamique positive qui en fait un adversaire redoutable. Battus de justesse lors de leur précédente confrontation (33-31), les Irlandais espèrent cette fois renverser la tendance et décrocher une qualification historique en demi-finale. Entre la puissance montpelliéraine et la confiance de Connacht, ce duel promet un match ouvert et indécis.

Montpellier / Connacht, compositions des équipes

Le XV de départ de Montpellier : 15. Banks ; 14. D. Taofifenua, 13. Cadot, 12. Anyanwu, 11. Echegaray ; 10. Miotti, 9. Price ; 7. Bécognée, 8. B. Vunipola (cap.), 6. Y. Camara ; 5. Duguid, 4. Verhaeghe ; 3. Haouas, 2. C. Tolofua, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Akrab, 17. Forletta, 18. Welsch, 19. Tauleigne, 20. Nouchi, 21. Rates, 22. A. Vincent, 23. T. Vincent.

Le XV de départ de Connacht : 15. Gilbert ; 14. Bolton, 13. Forde, 12. Aki, 11. Mullins ; 10. Naughton, 9. M. Devine ; 7. Hurley-Langton, 8. Boyle, 6. Prendergast (cap.) ; 5. Murray, 4. Joyce ; 3. Illo, 2. Tierney-Martin, 1. Bohan.

Remplaçants : 16. Victory, 17. Dooley, 18. Aungier, 19. Murphy, 20. O’Brien, 21. Murphy, 22. Carty, 23. J. Devine.

Montpellier / Connacht en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 13h15.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Montpellier / Connacht, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui.