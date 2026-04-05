Zone Interdite du 5 avril : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 5 avril 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Tout plaquer pour une île paradisiaque : rêve ou folie ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 5 avril 2026 : « Tout plaquer pour une île paradisiaque : rêve ou folie ? »

Plages de sable blanc, eaux turquoise et soleil toute l’année… qui n’a jamais rêvé de vivre sur une île paradisiaque ? Pour certains Français, ce rêve est devenu réalité. De l’île Maurice à la Thaïlande, en passant par les Philippines et Zanzibar, ils ont tout quitté pour recommencer à zéro : nouvelle maison, nouveau métier, nouvelle culture. Pendant un an, les caméras de Zone Interdite ont suivi ces expatriés dans leur incroyable aventure, faite d’espoirs, de défis et de nombreux imprévus.

Jessy, 28 ans, son frère Mathis, 23 ans, et leur ami Lucas, 28 ans, ont troqué leur conciergerie de luxe à Antibes, sur la Côte d’Azur, contre la reprise d’un restaurant à Koh Samui, l’une des plus belles îles de Thaïlande. Séduits par un cadre de vie idyllique et un rythme plus doux, ils découvrent rapidement que derrière les paysages de carte postale, la réalité est plus exigeante : sur cette île très touristique, la concurrence est rude et les trois associés n’y étaient pas totalement préparés.



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De leur côté, Danilo, 34 ans, et Laura, 30 ans, ont choisi une destination moins fréquentée. Installés auparavant au Luxembourg, ils ont décidé de construire un resort sur une île encore préservée des Philippines. Avec leur bébé de 9 mois, ils ont investi 200 000 euros dans ce projet ambitieux. Mais le chantier accumule les retards et, à mesure que leurs économies diminuent, le couple découvre qu’en milieu isolé, rien ne se déroule jamais comme prévu.

Originaires de Tours, Samantha, photographe, et Mathieu, cheminot travaillant de nuit, rêvaient de passer davantage de temps avec leurs deux enfants de 8 et 5 ans. Désormais installés à l’île Maurice, ils ont lancé un concept original : organiser des brunchs romantiques sur la plage pour les nombreux couples en lune de miel. Pour que leur activité décolle, ils doivent cependant se faire connaître rapidement et décrocher au moins une réservation par jour.

Enfin, Caroline et Warren ont quitté Le Mans avec leurs deux fils de 11 et 13 ans pour s’installer à Zanzibar, au large de la Tanzanie. Plus qu’un simple changement de décor, ils ont choisi de s’immerger dans la culture locale. Passionnés par l’Afrique, ils ont transformé cette passion en métier en organisant des voyages sur mesure. Mais pour profiter pleinement de leur nouvelle vie, ils doivent aussi composer avec l’incompréhension de certains proches, restés en France, qui ont eu du mal à accepter leur départ à 7 000 kilomètres.