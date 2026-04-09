Top Chef : Léa, Mattéo, ou Théo qui a remporté le duel du concours parallèle dans l’épisode 6 ? Qui est définitivement éliminé ?

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Diffusé hier soir en seconde partie de soirée sur M6, le sixième épisode du concours parallèle de « Top Chef » a confirmé une tendance qui se dessine depuis plusieurs semaines : Théo s’impose comme l’homme fort de cette compétition de la dernière chance.





Pour cette nouvelle épreuve, il retrouvait Mattéo, toujours en lice, et Léa, fraîchement éliminée de la compétition principale. Comme lors des précédents épisodes, deux places étaient en jeu pour poursuivre l’aventure et espérer une réintégration aux portes des phases finales.







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Un défi relevé par trois candidats déterminés

Face à un jury toujours plus exigeant, les trois candidats ont dû proposer une assiette capable de faire la différence. Entre créativité, maîtrise technique et prise de risque, chacun a tenté d’imposer sa signature.

Mais une fois encore, un candidat s’est nettement démarqué lors de la dégustation. C’est Théo qui a marqué les esprits avec une chartreuse particulièrement maîtrisée. Sa réalisation, aussi élégante que technique, a bluffé le jury, qui a salué la précision du montage, l’harmonie des saveurs et l’équilibre global du plat.



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Grâce à cette performance, il décroche la première place de l’épreuve, confirmant sa régularité impressionnante depuis son arrivée dans ce concours parallèle.

Mattéo confirme, Léa s’arrête là

Derrière lui, Mattéo a su convaincre avec une proposition solide, lui permettant d’obtenir la deuxième place qualificative. Semaine après semaine, il s’installe lui aussi comme un candidat sérieux dans cette course au retour.

En revanche, l’aventure s’arrête pour Léa. Malgré sa motivation et son envie de rebondir après son élimination de Top Chef, sa prestation n’a pas suffi face au niveau affiché par ses concurrents. Elle est donc définitivement éliminée.

Avec cette nouvelle victoire, Théo enchaîne les performances de haut niveau et se positionne plus que jamais comme le grand favori de ce concours parallèle. À ses côtés, Mattéo poursuit également son parcours et reste en embuscade.

À mesure que les épisodes avancent, l’objectif se rapproche : intégrer le duo qui aura l’opportunité de réintégrer Top Chef pour les phases finales. Une chose est sûre, le niveau ne cesse de grimper et chaque détail compte désormais.