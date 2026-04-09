Plus Belle La Vie du 9 avril 2026 : Idriss cache quelque chose, Apolline va trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 558 en avance)

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Plus belle la vie du 9 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 557 de PBLV – Idriss cache quelque chose cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour Alice, Apolline va aller beaucoup trop loin…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 avril – résumé de l’épisode 558

Au Mistral, Diane, la femme du Dr Galieni redoute le procès. Alice appelle à la prudence et pense que la défense exploitera l’erreur médicale, tandis que Gabriel promet de défendre l’intégrité de son collègue. Au tribunal, Gabriel raconte que Félix avait insulté, menacé puis agressé Fabrice Galieni. Une vidéo montre un homme en sweat similaire le poignarder, mais Félix nie. La défense évoque une mise en scène pour l’incriminer.

Ariane remarque que Zoé l’évite et cherche à comprendre pourquoi… Plus tard, Ariane enquête sur Zoé malgré les mises en garde de Djawad. De son côté, Aya comprend que Stanislas la fuit depuis leur partie d’échecs. Grâce à Thomas, elle comprend qu’il y a un malentendu : Stanislas a pensé qu’elle le draguait ! Elle s’explique, Stanislas s’excuse et accepte une revanche.



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Alice s’inquiète de la stratégie d’Ulysse, qui appelle Idriss à témoigner, et envoie Apolline fouiller son ordinateur au Pavillon des Fleurs. Mais elle échoue et se fait surprendre par l’avocat…

Idriss, stressé avant de témoigner, reçoit un étrange appel et assure qu’il ne dira rien… Il semble cacher quelque chose sur le meurtre d Galieni et la perquisition menée chez Félix.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la fin du procès, une idylle secrète, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 9 avril 2026 – extrait vidéo

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