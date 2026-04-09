Demain Nous Appartient du 9 avril : Nordine dit tout, Victor cache quelque chose (résumé + vidéo épisode 2179 en avance)

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Demain nous appartient du 9 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2179 de DNA – Nordine se rend de lui-même au commissariat pour dire tout ce qu’il sait ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais pendant ce temps là, Victor fait réparer sa voiture en toute discrétion…





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Demain nous appartient du 9 avril 2026 – résumé de l’épisode 2179

Au commissariat, Damien révèle qu’en analysant les réseaux de Nolan, il a compris que celui-ci avait un crush sur Manon et qu’il l’avait appelée le soir du mariage. Nordine avoue ensuite s’être battu avec Nolan ce jour-là, mais assure ne pas l’avoir revu ensuite. Faute de preuves, il reste le principal suspect.

Manon, convaincue de son innocence, découvre plus tard un message vocal de Nolan pour lequel elle n’avait pas eu de notification… Il lui a envoyé depuis le lieu de la fête, jaloux en la voyant danser avec Nordine. Finalement, Damien prouve que la voiture de Nordine était déjà abîmée avant la soirée, ce qui permet de l’innocenter. De son côté, Victor récupère sa voiture réparée en secret, le garagiste expliquant qu’elle était couverte de sang…



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En parallèle, Lizzie et Waren se rapprochent et passent leur première nuit ensemble. Au lycée, une expérience de Marguerite tourne mal : Bruno s’électrocute et, en reprenant connaissance, semble tomber sous le charme de la professeure.

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VIDÉO Demain nous appartient du 9 avril 2026 – extrait de l’épisode

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