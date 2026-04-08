Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 du 8 avril 2026 ? (résumé + replay)

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L’épisode 6 de « Top Chef » a proposé cette semaine l’une des épreuves les plus attendues de la saison : la mythique guerre des restos. Un défi revisité cette année avec une contrainte supplémentaire, puisque les candidats devaient séduire à la fois les adultes… et les enfants.
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Une guerre des restos sous pression
Répartis en brigades, les candidats n’avaient que 48 heures pour imaginer un restaurant de A à Z : concept, décoration et carte. Mais la grande nouveauté de cette édition résidait dans la création de deux menus distincts, un pour les grands et un pour les plus jeunes. Un exercice délicat, tant il fallait trouver le bon équilibre entre créativité, gourmandise et accessibilité.
À l’issue de cette épreuve exigeante, c’est l’équipe composée d’Aboubakar, Victor et Alexis qui a su tirer son épingle du jeu. Leur concept solide et leur capacité à séduire tous les publics leur ont permis de remporter cette guerre des restos version familiale.
Du côté des candidats en difficulté, ils étaient six à s’affronter lors de l’épreuve éliminatoire. Et c’est Louise qui s’est particulièrement démarquée en signant la meilleure assiette de l’épreuve, s’assurant ainsi une qualification sans appel. À ses côtés, Nicolas, Viviana et Dylan ont eux aussi réussi à convaincre les chefs et à poursuivre l’aventure.
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La tension est montée d’un cran pour Antoine et Léa, derniers candidats encore en lice. Après dégustation, les chefs ont finalement tranché en faveur d’Antoine, qui parvient à se qualifier in extremis.
L’aventure s’arrête donc pour Léa Vautier Lecointre, éliminée aux portes de la suite de la compétition.
Une compétition plus ouverte que jamais
Avec cette nouvelle élimination, la saison continue de se resserrer et le niveau reste particulièrement élevé. Entre créativité, technique et capacité à s’adapter à des défis toujours plus complexes, les candidats encore en lice devront redoubler d’efforts pour espérer aller jusqu’au bout.
Rendez-vous le mercredi 15 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 7. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.