Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 du 8 avril 2026 ? (résumé + replay)

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L’épisode 6 de « Top Chef » a proposé cette semaine l’une des épreuves les plus attendues de la saison : la mythique guerre des restos. Un défi revisité cette année avec une contrainte supplémentaire, puisque les candidats devaient séduire à la fois les adultes… et les enfants.











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Une guerre des restos sous pression

Répartis en brigades, les candidats n’avaient que 48 heures pour imaginer un restaurant de A à Z : concept, décoration et carte. Mais la grande nouveauté de cette édition résidait dans la création de deux menus distincts, un pour les grands et un pour les plus jeunes. Un exercice délicat, tant il fallait trouver le bon équilibre entre créativité, gourmandise et accessibilité.

À l’issue de cette épreuve exigeante, c’est l’équipe composée d’Aboubakar, Victor et Alexis qui a su tirer son épingle du jeu. Leur concept solide et leur capacité à séduire tous les publics leur ont permis de remporter cette guerre des restos version familiale.