Un Si Grand Soleil du 9 avril : Dimitri au commissariat, Alain affronte Nicolas (résumé épisode 1897 en avance)

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Un si grand soleil du 9 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1897 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 9 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Au commissariat, Dimitri attend avec Claudine pendant que Thierry interroge de nouveau les Beaulieu. Il demande s’ils ont une arme à la maison, ils assurent que non et confirment qu’il s’agissait de pétards. Thierry parle du sang retrouvé devant chez eux, Henri évoque un animal blessé. Mais Thierry dit qu’après analyses, ce sang appartient à Mr Dimitri Ferrand. Il demande si ce nom leur dit quelque chose, ils assurent que non. Dimitri est ensuite amené pour confrontation. Les Beaulieu disent ne pas le reconnaitre. Dimitri est surpris…

Nicolas amène sa femme au travail, mais il ne l’écoute pas et regarde un message d’Elisabeth alors qu’il conduit. Il dit ne pas pouvoir diner avec elle ce soir, il ment en disant avoir reçu un message du directeur de cabinet du maire…



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Thierry demande aux Beaulieu s’ils sont sures de ne pas connaitre cet homme. Ils confirment, Claudine ne comprend pas ce qu’ils font là. Thierry dit à Dimitri que son sang a été retrouvé devant les Ferrand. Il dit qu’il ne sait pas, il ne sait même pas où ils habitent… Jeanne donne l’adresse, Dimitri dit être allé en forêt et avoir saigné du nez. Claudine demande s’il y a une plainte contre son client, Thierry dit que non alors elle annonce qu’ils s’en vont. Dehors, Dimitri dit à Claudine qu’il a assuré. Elle ne comprend pas pourquoi les Beaulieu les ont couvert. Il ne comprend pas non plus, elle dit qu’il a de la chance. Elle pense qu’ils sont louches et qu’ils ont quelque chose à cacher…

Clémence est avec la directrice, qui lui met la pression pour baisser les coups de son service. Clémence n’est pas d’accord mais la directrice ne lui donne pas le choix.

Nicolas interroge Guillaume Sérignan, le client de Johanna, pour son podcast. Kira est là, Nicolas explique tout. Ils vont parler de son passé de footballeur et la blessure qui l’a amené à arrêté et se lancer dans l’immobilier.

A l’hôpital, Alain confirme à Clémence qu’en réduisant les effectifs, ça ne passera pas. Il lui conseille de refuser, Clémence dit que dans ce cas ils mettront quelqu’un d’autre à sa place. Elle dit qu’elle va réfléchir et trouver. Dans son bureau, elle prend encore un cachet.

Thierry parle à Becker de la confrontation, il est certain que les Beaulieu mentent quand ils disent qu’ils ne reconnaissent pas Dimitri Ferrand. Thierry pense à un cambriolage, Dimitri se serait fait surprendre et ils lui auraient tiré dessus. Becker demande s’il a des preuves, il avoue que non. Becker pense qu’ils ont mieux à faire.

Becker est chez Alain et Elisabeth pour le cocktail. Elisabeth accueille Nicolas et le présente à Alain. Alain regarde Elisabeth et Nicolas de travers, Becker comprend qu’il est jaloux. Alain dit qu’elle parle de lui sans arrêt… Il décide d’aller les voir et interroge Nicolas sur sa femme. Elle est architecte, Nicolas dit qu’elle a été retenue.

Chez Midi Libre, Marc explique à Kira et Paloma qu’il veut réparer une caméra Super 8 avec un film coincé à l’intérieur. Ils ont chacun leur théorie sur ce qu’il peut y avoir sur le film…

Dimitri se fait soigner par Claire et il lui raconte l’interrogatoire, où les Beaulieu ont fait semblant de ne pas le connaitre. Claire trouve ça bizarre mais Dimitri est soulagé. Il pense que la chance lui sourit de nouveau, les choses vont changer ! Elle lui dit de surtout se tenir à carreau.

A la fin de la soirée, Alain range. Elisabeth le retrouve, elle lui parle encore de Nicolas. Alain annonce que c’est un baltringue qui l’a draguée toute la soirée ! Elisabeth fait mine de ne rien avoir vu et va se coucher.

Henri et Jeanne sont en voiture. Henri dit qu’elle devrait être soulagée, c’est fini. Jeanne lui dit que c’est loin d’être fini : c’est que le début ! Elle veut absolument retrouver ce qu’on leur a volé. Henri dit qu’ils vont rentrer à la maison et se faire une infusion. Jeanne parle de la police, qui leur a offert le nom de leur cambrioleur sur un plateau… Elle veut le retrouver et récupérer ce qu’il leur a volé ! Henri est contre mais elle est déterminée et dit qu’ils n’ont pas le choix : ils doivent s’occuper de lui !

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