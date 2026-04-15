Un Si Grand Soleil du 16 avril : Marc publie un appel à témoin, les Beaulieu sous le choc (résumé épisode 1902 en avance)

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Un si grand soleil du 16 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1902 en avance – Que va-t-il se passer demain demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 16 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Dimitri retrouve José, il l’accuse de l’avoir mis sur un plan foireux. Il dit que les deux vieux chez qui il l’a envoyé cambrioler, c’est deux gros maffieux ! Ils lui ont tiré dessus, ensuite ils l’ont séquestré dans leur coffre. Et hier ils ont agressé un journaliste pour récupérer un film Super 8 ! Il dit que la police enquête, il s’inquiète. José demande ce qu’il leur a dit, Dimitri assure de ne pas avoir parlé de lui, il a dit que les objets étaient chez un antiquaire. José dit qu’il va se renseigner.

A la boutique d’Alix, Marc vient la prévenir du vol et de l’agression pour le film Super 8 qui était bloqué dans la caméra qu’elle lui a vendu. Marc veut savoir où elle a eu ce projecteur, elle ment en disant l’avoir chiné dans un vide-grenier. Ulysse écoute la conversation… Marc s’en va, Ulysse confronte Alix. Elle dit que cette histoire pue, elle va tirer ça au clair. Ulysse fait le lien avec leur cambriolage…



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Guillaume Sérignan est au bureau avec Inès. Ils parlent d’un souci de syndic, Sérignan appelle Johanna pour agir. Pendant ce temps là au cabinet, Yann apporte à Johanna les papiers du divorce signés et il lui rend ses clés. Johanna est glaciale, il lui dit qu’il s’en va. Sérignan arrive au même moment, elle dit à Yann qu’il connait la sortie.

Chez Midi Libre, Marc est avec Kira : la police n’a trouvé aucune empreinte chez lui. Il pense qu’ils vont lâcher l’affaire et il dit que sa pote antiquaire ne savait rien. Marc reste convaincu que le film est la clé, il va publier un appel à témoins dans le journal en se servant de sa vidéo.

Guillaume Sérignan est avec Johanna, elle va pouvoir résilier le contrat de syndic. Il lui dit qu’elle est terriblement efficace ! Il l’invite encore à boire un verre, ça fait rire Johanna. Il insiste, il a envie de la voir dans un autre contexte. Elle dit qu’elle revient vers lui… Plus tard, elle appelle Sabine pour lui faire faux bond : elle a décidé de suivre ses conseils, elle va se changer les idées avec son client. Elle lui dit que Yann lui a déposé les papiers du divorce, elle a envie de fêter ça et restaurer son égo de femme trompée.

Yann passe au commissariat récupérer des affaires. Elise lui demande s’il tient le coup, il dit qu’il va partir se mettre au vert. Il la remercie : c’est grâce à elle qu’il a été innocenté !

Sérignan donne des instructions à Inès quand il reçoit un message de Johanna, qui est ok pour un verre ce soir.

Marc montre son article sur les films Super 8 à Marie-Sophie, qui lui dit que ça la dérange qu’il fasse ça pour récupérer des infos personnelles. Marc avoue mais il est certain que ça intéresse leurs lecteurs. Elle accepte de le publier, ça sera en ligne ce soir et demain la version papier.

José vient voir Alix. Elle voulait le voir et lui demande qui est le type qui lui a vendu le Super 8. Elle a vérifié : tout est faux sur la facture ! José dit qu’il s’est fait bananer. Alix lui dit d’arrêter son cinéma, elle veut le contact de la personne qui lui a refourgué appareils photos et caméra. Ulysse dit à José qu’il devrait aller voir la police, José leur dit qu’ils n’ont qu’à y aller eux et repart en lui piquant un bracelet…

Alix appelle Lucas, elle lui a trouvé une lampe comme il cherchait. Quand il raccroche, il retrouve Dimitri, qui dit encore s’être mis dans une galère. Il lui parle du cambriolage qui aurait du être facile…

Guillaume et Johanna prennent un verre. Ils font connaissance. Sérignan explique être issu d’un milieu modeste, il n’a pas fait d’études et est un ancien joueurs de foot professionnel. Il s’est blessé et a du arrêter sa carrière au bout de 2 ans. Johanna dit qu’il doit son succès qu’à lui-même, c’est tout à son honneur. Plus tard, Guillaume raccompagne Johanna. Elle lui dit merci pour la soirée mais au moment de le laisser partir, elle l’embrasse et ils font l’amour.

Chez les Beaulieu, Jeanne hurle ! Elle montre à Henri l’article avec la photo du film. Henri est sous le choc. Jeanne s’inquiète « qu’elle » tombe dessus, ça serait une catastrophe.

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