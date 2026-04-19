Tout le monde veut prendre sa place : 30ème carton plein pour Vincent, quels gains ce dimanche ? (19 avril 2026)

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Encore une victoire impressionnante de Vincent ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Avec une thème sur la génétique, le Champion a réalisé son 30ème carton plein aujourd’hui !











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Avec les 17 points de son adversaire avec un thème sur les stades de foot, Vincent double ainsi ses gains et il a remporté 3.400 euros supplémentaires ce dimanche. Ça porte ainsi le total de ses gains à 233 000 euros en 186 victoires.

Vincent n’est plus qu’à 28 victoires de faire mieux que Marie-Christine, qui est à la tête du classement des plus grands Champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 186 victoires, 233.000 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 19 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 19 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv