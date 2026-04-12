Vianney méconnaissable, il a fini sa cabane et fait une grande annonce ! (PHOTOS)

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Le chanteur Vianney a surpris ses fans ce dimanche en partageant une publication pour le moins inattendue sur son compte Instagram. L’artiste, habituellement reconnaissable entre mille, s’y dévoile totalement métamorphosé : cheveux longs, barbe fournie, un look qui tranche radicalement avec son image habituelle.





Mais ce n’est pas tout. En parallèle de ce cliché étonnant, Vianney a également levé le voile sur un projet très personnel qui lui tenait à cœur depuis plusieurs mois : la construction d’une cabane, qu’il annonce enfin terminée après neuf mois de travail.







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Dans un long message, le chanteur s’est livré avec sincérité sur cette aventure hors du commun : « Après 9 mois inoubliables, j’y suis enfin arrivé. De découvertes en difficultés, de satisfactions en guérison. ».

Visiblement très attaché à ce projet, Vianney évoque une véritable relation presque intime avec cette cabane : « Aujourd’hui je regarde cette cabane, je la remercie et je l’aime, comme si on avait grandi ensemble. Tant de sueur et de cœur à l’ouvrage, mais ce chemin m’était nécessaire. ».



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Celui qui s’est improvisé charpentier confie également avoir été profondément touché par le soutien de ses abonnés tout au long de cette aventure : « Je n’avais pas pensé une seule seconde que ça vous intéresserait. Tous vos mots, vos pensées, ont été mon carburant. Dans la pluie, la neige ou la solitude, tout cela a énormément compté. Alors merci du fond du cœur. ».

Et cette expérience ne s’arrête pas là. Vianney annonce en effet la sortie imminente du dernier épisode de cette construction, avant de se lancer dans une nouvelle étape, encore plus artistique : « Cette semaine sortira le dernier épisode de cette construction. Je m’enferme désormais ici pendant un mois, avec mes instruments et mon enregistreur à bandes ; il est temps. ».

Un retour à la musique qui semble s’inscrire dans une démarche introspective, nourrie par ces mois de travail manuel et de solitude.

Enfin, l’artiste n’a pas manqué d’adresser un message touchant à ses proches : « Merci pour toujours à ma femme et nos enfants, qui m’ont entendu et soutenu depuis le 1er jour. ».

Avec humour, il conclut en signant : « Vianney le charpentier, bientôt chanteur ».

Une publication qui intrigue autant qu’elle enthousiasme ses fans, désormais impatients de découvrir ce que cette retraite créative donnera musicalement.