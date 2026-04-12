Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, Johanna avance, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 1er mai 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, une mort choc va être au coeur d’une nouvelle enquête au commissariat : Henri Beaulieu a été assassiné ! De leur côté, Emma et Lucas vont se démener pour Nathalie.

Pendant ce temps là, Johanna avance. Elle vit une belle histoire avec son client, Guillaume Sérignan. Quant à Gary, il prend un nouveau départ en rachetant la paillote à Victor.



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Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 1909) : Alors qu’Eve se démène pour réaliser son nouveau projet, Ludo n’est pas convaincu par le coup de cœur de Flore.

Mardi 28 avril 2026 (épisodes 1910) : Catherine prend une décision qui arrange les affaires d’Inès. De leur côté, Emma et Lucas réalisent qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour sauver Nathalie.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 1911) : Tandis que Manu est embêté par la promesse qu’il a faite à Eve, Johanna met en garde Florent : il joue à un jeu dangereux.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 1912) : Alors qu’Eve se montre particulièrement bienveillante envers sa nouvelle élève, un élément inattendu relance l’enquête sur la mort d’Henri Beaulieu.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 1913) : Gary se lance dans une nouvelle aventure. De son côté Johanna semble vivre une belle histoire, mais a-t-elle vraiment tourné la page de son mariage ?

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

du 20 au 24 avril 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.