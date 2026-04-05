Un dimanche à la campagne du 5 avril : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

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Les téléspectateurs fidèles de « Un dimanche à la campagne » devront patienter : l’émission présentée par Frédéric Lopez ne sera pas diffusée ce dimanche.











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En cause, un changement de programmation lié au sport. France Télévisions retransmettra en effet les huitièmes de finale de la Champions Cup, compétition majeure de rugby qui mobilise l’antenne ce week-end.

Et ce n’est pas tout : la déprogrammation se poursuivra le dimanche suivant. Les quarts de finale de la Champions Cup prendront également la place du rendez-vous dominical, repoussant encore le retour de l’émission.

Bonne nouvelle toutefois pour les amateurs du programme : « Un dimanche à la campagne » fera son retour à l’antenne le dimanche 19 avril. Mais il faudra se contenter d’une rediffusion. Les téléspectateurs pourront ainsi revoir le numéro avec Garou, Sylvie Testud et Éric Dupond-Moretti.



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Pour des inédits, il faudra donc encore patienter un peu.