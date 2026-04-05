Rugby Champions Cup : suivre Bordeaux / Leicester en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Bordeaux / Leicester en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 5 avril 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby reprend ce week-end avec les huitièmes de finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, Bordeaux-Bègles accueille les Leicester Tigers.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







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Ce dimanche, l’Union Bordeaux-Bègles reçoit les Leicester Tigers au stade Chaban-Delmas en huitième de finale de la Champions Cup, avec une étiquette de grand favori dans ce duel. Titrés l’an dernier et leaders de leur poule, les Girondins visent un nouveau parcours européen ambitieux et pourront s’appuyer sur leur puissance offensive et leurs cadres, comme Matthieu Jalibert ou Damian Penaud, pour faire la différence à domicile.



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En face, Leicester se présente diminué, privé de plusieurs internationaux laissés au repos, et semble aborder ce déplacement avec moins d’arguments. Dans un contexte où les équipes à domicile dominent largement ces matchs à élimination directe, les Anglais devront réaliser un véritable exploit pour rivaliser. Entre une équipe bordelaise en confiance et des Tigers affaiblis, cette rencontre pourrait rapidement tourner à l’avantage des Français, bien décidés à poursuivre leur route vers un nouveau sacre européen.

Bordeaux / Leicester, compositions des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Rayasi ; 14. Mousquès ou Uberti, 13. Penaud, 12.Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6. Vergnes-Taillefer ou Bochaton ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2.Lamothe, 1.Poirot.

Les remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18. Tameifuna ou Falatea, 19. Jacobs, 20. Matiu, 21. Swinton ou Bochaton, 22. Retière, 23.Laharrague ou Uberti.

Le XV de départ des Leicester Tigers : à venir

Bordeaux / Leicester en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Bordeaux / Leicester, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.