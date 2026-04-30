« Un p’tit truc en plus, bien plus qu’un film » : votre documentaire inédit ce soir sur M6 (30 avril 2026)

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« Un p’tit truc en plus, bien plus qu’un film », c’est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6.
A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur M6+.
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« Un p’tit truc en plus, bien plus qu’un film » : en quelques lignes
À l’occasion du deuxième anniversaire de la sortie en salles de « Un p’tit truc en plus », et des premières initiatives concrètes lancées par la fondation créée par Artus, plongez dans les coulisses de ce projet audacieux auquel peu croyaient au départ. Comment ce film, fort de ses 11 millions d’entrées, est-il devenu un véritable phénomène, contribuant à faire évoluer le regard porté sur le handicap ? De quelle manière les comédiens en situation de handicap ont-ils vécu cette expérience hors du commun ? Et en quoi leur vie a-t-elle été transformée depuis la sortie du film ?
Extrait vidéo
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"La moitié de l’équipe avait la larme à l’œil."
L’une des scènes les plus émouvantes du film "Un p’tit truc en plus" était complètement improvisée !
"Un p’tit truc en plus, bien plus qu’un film" – jeudi 30 avril à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/UB2JpUcq48
— M6 (@M6) April 28, 2026