Top Chef : Aboubakar, Antoine ou Théo, qui a remporté le duel du concours parallèle dans l’épisode 9 ? Qui est définitivement éliminé ?

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Diffusé hier soir en seconde partie de soirée sur M6, l’épisode 9 du concours parallèle de « Top Chef » a marqué un tournant majeur dans cette compétition de la dernière chance. Après plusieurs semaines de lutte acharnée, Théo remettait son titre en jeu face à Antoine et Aboubakar, tout juste éliminé de la compétition principale.





À la clé : deux places qualificatives pour poursuivre l’aventure et continuer à espérer une réintégration aux portes des phases finales.







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Un classique de la pâtisserie comme épreuve décisive

Pour départager les candidats, le jury leur a imposé un exercice aussi technique qu’exigeant : revisiter un millefeuille. Un grand classique de la pâtisserie française, redouté pour sa précision, ses textures et son équilibre.

Entre feuilletage croustillant, crème parfaitement maîtrisée et dressage impeccable, chaque détail comptait pour espérer faire la différence.



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Antoine réalise la meilleure prestation

Lors de la dégustation, c’est Antoine qui a su tirer son épingle du jeu. Son millefeuille a bluffé le jury, qui a salué la qualité de son feuilletage, la finesse de sa crème et l’harmonie globale du dessert. 👨‍🍳✨

Grâce à cette performance, il décroche la première place de l’épreuve et valide brillamment sa qualification pour la suite du concours parallèle.

Aboubakar arrache sa place, Théo s’incline

Derrière lui, la lutte pour la deuxième place a été particulièrement serrée entre Aboubakar et Théo. Finalement, c’est Aboubakar qui a su convaincre davantage les chefs et obtenir la deuxième place qualificative, signant une entrée réussie dans ce concours de la dernière chance.

En revanche, la soirée a été fatale pour Théo. Figure incontournable de ce concours parallèle, il quitte l’aventure après six semaines de compétition, marquées par de nombreuses performances saluées par le jury.

Une élimination marquante

Son départ marque la fin d’un parcours impressionnant. Longtemps considéré comme l’un des favoris pour une réintégration dans Top Chef, Théo aura su s’imposer comme l’un des candidats les plus réguliers et créatifs de cette seconde chance.

Désormais, Antoine et Aboubakar poursuivent leur route dans le concours parallèle, plus proches que jamais de l’objectif final : intégrer le duo gagnant qui pourra réintégrer la compétition principale dans les prochaines semaines.