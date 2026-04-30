« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » : 3 choses à savoir sur le film culte ce soir sur TF1 (30 avril)

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« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » encore une fois en mode rediffusion ce soir, jeudi 30 avril 2026, sur TF1.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.

« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » : 3 choses à savoir sur le film culte ce soir sur TF1 (30 avril)
Capture TF1


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« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » : l’histoire

Lors de la débâcle de mai 1940, les hommes de la 7e compagnie du 108e régiment de transmission sont capturés par une colonne d’artillerie allemande. Seuls trois bidasses partis en éclaireurs dans un cimetière voisin en réchappent de justesse : le téléphoniste Pitivier, le fusil-mitrailleur Tassin et le sergent Chaudard. Les trois militaires se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la forêt de Machecoul.

Au casting : Jean Lefèbvre, Aldo Maccione, Pierre Mondy, Pierre Tornade, Jacques Marin ou bien encore Robert Lamoureux….


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3 choses à savoir sur le film

🎬 Premier film de la trilogie de Robert Lamoureux, ce dernier a attiré près de 4 millions de spectateurs en salles.

🎬 À chaque rediffusion « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » fait un carton d’audience. Cela se vérifiera t-il encore une fois ?

🎬 Pour l’écriture de ce film, Robert Lamoureux s’est est inspiré de sa propre histoire

Bande-annonce

Et même si l’on en connaît les répliques par coeur, voici les images de la bande-annonce

« Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » un film à voir ou à revoir sans faute ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+.

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