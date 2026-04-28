Un Si Grand Soleil du 29 avril : Nathalie en prison, Jeanne avoue ! (résumé épisode 1911 en avance)

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Un si grand soleil du 29 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1911 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 29 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Alain appelle Jeanne, elle veut l’inviter à diner ce soir. Alain dit qu’elle le prend un peu de court, Jeanne dit que c’est le plus difficile le soir… Alain dit qu’il la rappelle pour confirmer. Quand il raccroche, il en parle à Elisabeth. Elle refuse d’y aller et lui dit qu’il n’a qu’à y aller seul.

Lucas annonce à Emma qu’il a réussi à avoir sa journée. Emma doit aller travailler, Lucas lui dit de ne pas s’inquiéter : il va se débrouiller avec Dimitri. Elle s’inquiète des risques qu’il prend, Lucas lui rappelle qu’il lui a promis qu’il sortirait sa mère de là.



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Eve stresse avant d’aller donner des cours en prison, Manu tente de la rassurer. Eve lui rappelle sa promesse au sujet de Charles. Manu promet de l’appeler pour lui proposer de boire un verre mais il n’est pas certain d’être le meilleur pour lui remonter le moral : ils ne sont pas potes. Eve insiste quand même.

Le juge Laplace est avec Nathalie et lui rappelle sa situation financière délicate. Nathalie assure qu’elle n’est pas allée les voir pour ça, elle ne savait pas qu’elle avait le droit à une part de leur argent ! Claudine rappelle que sa cliente est innocente, elle voulait juste faire connaissance avec son demi-frère et sa demi-soeur. Mais le juge annonce mettre en examen sa cliente pour homicide. Il demande son placement détention provisoire, Nathalie s’effondre et pleure.

Eve est avec claire, elle la remercie pour son intervention pour aller donner des cours en prison. Claire lui conseille de se préserver en gardant ses distances. Elle lui dit que les détenues risquent de vouloir qu’elle leur rende des services en faisant passer des choses. Elle va devoir apprendre à dire non.

Dimitri et Lucas utilisent un logiciel pour prendre la voix du père des Beaulieu. Lucas s’inquiète que ça ne marche pas mais Dimitri assure que ça va marcher.

Eve retrouve les détenues pour son cours. Elle se présente mais les femmes ne semblent pas très réceptives: personne ne répond à ses questions !

Chez Midi Libre, Paloma dit à Marc qu’elle va couvrir le procès Gimenez. Elle lui dit qu’elle la trouve fascinante, Marc rappelle que c’est une criminelle. Et il lui conseille de ne pas la glorifier. Marc se demande quel avocat aura le courage de la défendre, elle en a déjà viré plusieurs. Justement Florent est au parloir avec Nathalie Gimenez, il veut assurer sa défense et lui parle de faiblesses dans le dossier sur la mort d’Eliott Faure. Il a déjà une stratégie et pense pouvoir faire pencher la balance en sa faveur.

Jeanne Beaulieu quitte son domicile, Dimitri et Lucas en profitent pour entrer. Ils entrent par une fenêtre, Lucas est inquiet. Ils installent une caméra avec un micro derrière le cadre du père de Jeanne. Elle arrive, ils prennent la fuite.

Manu laisse un vocal à Charles pour aller prendre un verre. Alex a entendu et se moque, il a trouvé ça laborieux. Manu explique que c’est Eve qui lui a demandé mais il n’en a pas envie et ne sait pas quoi lui dire. Alex lui conseille de jouer le rôle du grand frère.

Johanna quitte le cabinet et croise Florent, qui dit avoir réussi à convaincre Nathalie Gimenez. Johanna ne se réjouit pas et lui rappelle qu’elle est dangereuse.

Dimitri fait parler le cadre du père de Jeanne, elle est sous le choc. Elle se dit heureuse de l’entendre mais il lui demande d’avouer ce qu’elle a fait à son frère. Jeanne se met à pleurer et avoue le meurtre. Ça frappe à la porte, c’est Alain. Jeanne croit voir son père et fait un malaise !

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.