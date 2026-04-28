Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 ? (résumé + replay 28 avril 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 9 du mardi 28 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination d’Ulrich au premier conseil de la réunification, Paul est soulagé.











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Les aventuriers décident de partir en expédition pour trouver de la nourriture ! Ils ramènent des amendes, des papayes, des fleurs de bananier, et des noix de coco.

Avant le jeu de confort, les aventuriers peuvent s’entrainer au tir à l’arc. Ils rejoignent ensuite Denis pour l’épreuve. Il leur présente la récompense : des pâtes avec du fromage rapé ou du parmesan, huile d’olive et basilic ! Et en plus : une visio avec leurs proches !

Place au jeu. A la fin, il reste Antonin et Daniel qui s’affrontent. Et c’est Daniel qui remporte ce jeu de confort ! Il peut choisir deux personnes pour partager le confort et prend Antonin et Clarisse.



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Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité avec le mythique parcours du combattant. Chez les femmes, c’est Lola qui remporte la victoire ! Place aux hommes, c’est une victoire de Daniel ! Lola et Daniel sont tous les deux immunisés.

De retour sur le camps, les aventuriers ex-rouges hésitent entre Guillaume et Hugo. Les ex-jaunes réfléchissent à qui protéger avec le collier de Jade. Paul pense qu’il faut le donner à Hugo.

Et l’aventurier éliminé est…

Place au conseil. Les aventuriers votent et Jade donne ensuite son collier à Hugo ! Ils ont déjoué le plan des ex-rouges et c’est finalement Johan qui est éliminé ! Il va choisir une relique du destin mais elle est vide et ça confirme donc son élimination !

Koh-Lanta du 28 avril 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce 28 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 5 mai pour suivre l’épisode 10 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».