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20h30 le samedi du 4 avril 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le samedi » du 4 avril 2026 : Plus jamais oubliées

Le magazine « 20h30 le samedi » met en lumière des destins de femmes longtemps passés sous silence, oubliés ou parfois même dépossédés de leur reconnaissance.

Elizabeth Magie est à l’origine du Landlord’s Game, un jeu qui inspirera plus tard le célèbre Monopoly, écoulé à plus de 300 millions d’exemplaires, décliné en 37 langues et en plus de 200 versions à travers 103 pays.



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De son côté, Marthe Gautier a révolutionné la génétique en participant à la découverte du chromosome supplémentaire responsable de la trisomie 21.

Enfin, Yvonne de Gaulle, restée dans l’ombre, a pourtant joué un rôle discret mais réel dans l’évolution de la condition féminine en France.

Trois parcours, trois luttes.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV