Plus belle la vie spoiler : Apolline fait une découverte, Ulysse vole Gabriel ! (16 avril 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 16 avril 2026 – Ulysse est sur la mauvaise pente dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Si l’avocat donne tout pour Félix, c’est clairement au détriment de sa santé. Et dans l’épisode de demain, jeudi 16 avril 2026, il va aller beaucoup trop loin en volant une ordonnance à Gabriel !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Félix face au verdict, Ariane fait une découverte, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Après avoir poussé Simon Dutoit, Ulysse s’en sort bien : le président de la cour ne lui fait qu’un rappel à l’ordre ! Alice fait remarquer à Ulysse qu’il a de la chance, Simon n’a pas porté plainte. Mais la vidéo circule partout sur les réseaux sociaux, le faisant passer pour un homme impulsif et violent…

Ulysse est à bout, il tente de remotiver Félix, qui s’inquiète. Ce dernier lui parle de son alibi le soir du meurtre : il était à la Pointe Rouge avec un client. Mais Félix refuse toujours de donner le nom de ce fameux client, Ulysse pense que c’est quelqu’un qui lui fait peur…



Publicité





Ulysse retrouve Gabriel au cabinet médical. Il veut qu’il lui prescrive des anxiolytiques plus puissants mais Gabriel se montre désagréable, voir même ironique, face à l’avocat… Il ne se rend pas compte du profond mal être d’Ulysse, qui finit par repartir en lui volant une ordonnance !

De son côté, Apolline sollicite l’aide de Noémie et de son expertise en criminologie afin de retrouver le numéro du second téléphone de Félix. Elle finit par le trouver : c’est le numéro qu’il avait inscrit sur la fiche d’admission de sa mère à l’hôpital ! Sur conseil d’Alice, Apolline demande ensuite l’aide d’Idriss pour avoir les infos de l’opérateur… Face à son insistance, il finit par accepter…