Plus belle la vie spoiler : Idriss avoue, Ulysse perd le contrôle et dérape ! (15 avril 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 15 avril 2026 – L’heure est aux aveux pour Idriss demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, mercredi 15 avril 2026, Luna va remettre à Ulysse les preuves trouvées dans le téléphone d’Idriss et c’est sans appel !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Félix face au verdict, Ariane fait une découverte, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Elle a découvert des sms d’avril 2024 échangés avec Diane et il n’y a plus de doute : il était bien l’amant de la femme de Gallieni ! Ulysse et Luna découvrent aussi que Diane a appelé Idriss la veille de son audition au procès…

Ulysse de réinterroger Idriss au tribunal afin de lui faire avouer sa liaison avec Diane. Luna culpabilise d’avoir piégé Idriss mais Ulysse lui rappelle qu’ils font tout ça pour Félix.



Publicité





Au palais de justice, Ulysse rappelle à Idriss qu’il témoigne sous serment et il réussit à le faire avouer. Idriss reconnait qu’il avait une liaison avec Diane au moment de la mort de Fabrice. Ulysse fait le lien entre Félix, qui depuis le début affirme qu’il a été piégé, et la perquisition menée par Idriss… Ce dernier assure qu’il n’a pas piégé Félix et affirme qu’il a un alibi le soir du meurtre.

Plus tard, Ulysse ressort du tribunal accompagné de Vanessa, qui se dit impressionnée. Mais un groupe de manifestants, mené par Simon Dutoit de l’association de défense des soignants, interpelle violemment Ulysse et sa mère. Simon n’hésite pas à insulter Vanessa, ce qui met Ulysse hors de lui. Alors qu’il a surement pris trop d’anxiolytique, Ulysse perd son calme et le pousse ! Simon tombe en arrière dans les marches !