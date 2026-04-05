Vivement Dimanche du 5 avril 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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Les téléspectateurs fidèles de « Vivement dimanche » vont devoir patienter. L’émission animée par Michel Drucker ne sera exceptionnellement pas diffusée ce dimanche de Pâques.











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En effet, France 3 modifie sa grille des programmes pour laisser place au sport. La chaîne proposera en direct et en intégralité la célèbre course cycliste Tour des Flandres, l’un des rendez-vous majeurs de la saison pour les amateurs de vélo.

Mais ce n’est pas tout : les fans de cyclisme seront également servis le dimanche suivant. Là encore, la chaîne publique fera la part belle à la petite reine avec la diffusion du Paris-Roubaix féminin, autre épreuve très attendue du calendrier.

Conséquence, « Vivement dimanche » devra s’absenter deux semaines consécutives. L’émission dominicale fera finalement son retour à l’antenne la semaine suivante, à son horaire habituel.



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