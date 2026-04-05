13h15 le dimanche du 5 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 5 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série inédite « La bataille d’Alger ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 5 avril 2026 : le sommaire

Alger, dimanche 30 septembre 1956, à 18h25. Une bombe explose au Milk-Bar, célèbre glacier du centre-ville de la « capitale » de l’Algérie française. Le bilan est lourd : trois morts et des dizaines de blessés. Parmi eux, Danielle Michel-Chich, alors âgée de 5 ans, qui perdra une jambe.

Cet attentat marque le début de ce que l’on appellera « la bataille d’Alger ». De janvier à octobre 1957, une spirale de violence oppose les parachutistes du général Massu au FLN d’Alger. Une période que l’écrivain Albert Camus qualifiera de « noces sanglantes des attentats et de la répression ».



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Après « La Toussaint Rouge, le soulèvement algérien », l’émission « 13h15 Le Dimanche » poursuit son exploration de cette page douloureuse de l’Histoire à travers une nouvelle collection consacrée à « La Guerre d’Algérie ».

Cette série documentaire propose de comprendre pourquoi la bataille d’Alger constitue un tournant majeur du conflit, et comment une victoire militaire a pu se transformer en défaite morale pour la France.

Réalisée en quatre épisodes par Patrice Brugère, Mathilde Rougeron et Felix Albert, elle croise les regards français et algériens autour des mêmes événements, afin d’en restituer toute la complexité.

Épisode 1 – « L’attentat du Milk-Bar »

Danielle Michel-Chich, qui avait 5 ans au moment des faits, témoigne de cet attentat visant des civils à Alger, le 30 septembre 1956. L’épisode met en lumière la situation de plus en plus critique des Européens d’Algérie à ce moment clé du conflit, ainsi que la gestion politique chaotique des tensions communautaires.

Épisode 2 – « La stratégie du FLN »

Yacef Saadi, chef du FLN à Alger, est l’instigateur de l’attentat du Milk-Bar. Il recrute notamment Zohra Drif, jeune militante indépendantiste, qui posera la bombe. Devenue une figure de la « révolution algérienne », elle incarne la stratégie du FLN : frapper les esprits, porter la guerre au cœur d’Alger et provoquer une fracture irréversible.

Épisode 3 – « La répression »

Le général Jacques Massu, à la tête de la 10e division parachutiste, est chargé par les autorités de mettre fin à la campagne d’attentats. Pour y parvenir, certains de ses hommes recourent de manière systématique à la torture tout au long de l’année 1957. Des milliers d’Algériens sont arrêtés, certains exécutés, d’autres torturés — des pratiques que la France ne reconnaîtra officiellement que des décennies plus tard. Parmi les militaires présents figure notamment Jean-Marie Le Pen, alors lieutenant volontaire.

Épisode 4 – « L’autre voix »

Le général Jacques Pâris de Bollardière s’oppose fermement à l’usage de la torture. Ancien compagnon de la Libération comme Massu, il entre en conflit ouvert avec lui durant la bataille d’Alger. Refusant cette logique de violence, Bollardière défend d’autres méthodes, au prix de sa carrière.