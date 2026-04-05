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Grands Reportages du 5 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 5 avril 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « C’est qui le plus beau ? » (inédit)

Chaque année, de nombreuses communes s’engagent dans une compétition exigeante pour obtenir un label : Village fleuri, Village de patrimoine, plus beau village… Au total, une trentaine de distinctions existent. Derrière ces récompenses se cache un enjeu crucial : gagner en visibilité, renforcer l’attractivité et stimuler l’économie locale. Les chiffres sont éloquents : 75 % des Français reconnaissent qu’un label influence leur choix de destination. Mais avant la fierté, il y a le défi. Avant la mise à l’honneur, des mois de préparation rigoureuse…

Et à 14h50 : « Les aficionados du Made in France » (rediffusion)



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Produire en France, relocaliser l’activité et mettre en lumière les savoir-faire locaux : l’idée séduit de plus en plus. Pourtant, pour celles et ceux qui passent à l’action, le chemin ressemble souvent à un véritable parcours d’obstacles. Le tissu industriel s’est largement érodé et la main-d’œuvre, quand elle existe, demeure coûteuse.

Qui sont ces entrepreneurs qui choisissent de renverser la tendance ? Quelles valeurs et quelles convictions les guident ? Pourquoi faire le pari du “made in France” dans un marché encore largement dominé par les produits asiatiques ? Et surtout, comment parviennent-ils à s’imposer ?

Pendant plusieurs mois, nous irons à la rencontre de quatre entrepreneurs et entrepreneuses engagés dans ce combat pour produire en France…