13h15 le dimanche du 24 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 24 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec l’épisode 5 de la saison 13 de la série « Le feuilleton des français ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 24 mai 2026 : le sommaire

Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi des Français déterminés à ne jamais baisser les bras. Pour préserver leur métier ou continuer à vivre leur passion, ils sont prêts à déplacer des montagnes. Leur courage et leur ténacité finiront-ils par porter leurs fruits ?

« 13h15 le dimanche » est parti à la rencontre de Français confrontés aux difficultés du quotidien. Entre flambée des prix de l’énergie, hausse du carburant et augmentation du coût des produits de consommation courante, chacun mène son propre combat.



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Depuis l’enfance, Audrey rêve de faire sa place dans l’univers de la mode. Le Festival de Cannes, qui s’est achevé samedi 23 mai, représente pour elle une vitrine incontournable afin de présenter les robes de stars qu’elle imagine et confectionne.

Des rêves d’enfance aux histoires de transmission familiale, Bérengère Loiseau perpétue l’héritage de son père, le grand chef Bernard Loiseau, disparu il y a 23 ans, à Saulieu, en Bourgogne. À Lille, Monique se bat sans relâche pour sauver son bar placé en redressement judiciaire. Cette semaine, elle est aussi la reine du bal de Wazemmes, son quartier de cœur.

Gabrielle, l’une des rares femmes pilotes d’hélicoptère de la Sécurité civile en France, reste en alerte permanente. Avec les nombreux week-ends prolongés du mois de mai et l’affluence en mer, les interventions se multiplient.