Roland Garros : suivre Khachanov / Gea en direct, live (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Khachanov / Gea en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce matin. Début du tournoi de tennis de Roland Garros ce dimanche 24 mai 2026. Le français Arthur Gea affronte le russe Karen Khachanov.





A suivre dès 11h sur le court Suzanne Lenglen sur france.tv.







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Le Court Suzanne-Lenglen ouvre sa journée ce matin avec une affiche déséquilibrée sur le papier entre Karen Khachanov, tête de série n°13 et 15e mondial, et le jeune Français Arthur Gea, invité par les organisateurs pour son tout premier match en Grand Chelem. Solide référence du circuit, le Russe n’a jamais perdu au premier tour de Roland-Garros en neuf participations et tentera de faire respecter la hiérarchie face à un joueur porté par le public parisien.



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À 21 ans, Arthur Gea poursuit une ascension rapide avec plus de 160 places gagnées au classement ATP en un an. Face à la puissance et à l’expérience de Khachanov sur terre battue, le Français aura néanmoins fort à faire pour créer l’exploit. Mais dans l’ambiance toujours particulière des premiers jours de Roland-Garros, l’espoir tricolore rêve de bousculer le favori et de s’offrir le plus beau moment de sa jeune carrière.

Khachanov / Gea en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 11h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Khachanov / Gea, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.