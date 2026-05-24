Olivier Giroud : le flou total autour de l’avenir du joueur au LOSC

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Arrivé l’été dernier au LOSC Lille pour relever un dernier défi en Ligue 1, Olivier Giroud entretient toujours le mystère concernant la suite de sa carrière. À 39 ans, l’attaquant français arrive en fin de contrat en juin prochain et, à ce jour, aucune décision officielle n’a été prise concernant une éventuelle prolongation.





Selon plusieurs médias proches du dossier, les discussions existent bien entre les deux parties, mais elles avancent lentement.







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Le champion du monde 2018 avait signé un contrat d’une seule saison avec le club nordiste lors de son retour en France après son passage au Los Angeles FC. Dès le départ, le LOSC avait envisagé cette opération comme un pari sportif mais aussi humain, afin d’apporter de l’expérience à un groupe très jeune.

Giroud reste volontairement évasif

Interrogé récemment sur son avenir après la fin de cette saison de Ligue 1, Olivier Giroud n’a pas souhaité se montrer catégorique. L’attaquant a confirmé que des discussions devaient prochainement avoir lieu avec les dirigeants lillois, tout en expliquant que “rien n’était encore fait”.



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Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus insiste notamment sur plusieurs critères avant de prendre une décision : son état physique, le projet du club et les besoins sportifs du LOSC pour la saison prochaine. Un discours prudent qui traduit une vraie réflexion autour de la fin de sa carrière.

Une saison contrastée mais utile

Sportivement, le bilan de Giroud divise. L’ancien joueur d’Arsenal F.C., de Chelsea F.C. et de AC Milan n’a pas toujours été titulaire indiscutable, mais il a tout de même apporté son expérience dans les grands rendez-vous.

Cette saison, il affiche 11 buts toutes compétitions confondues avec Lille, dont plusieurs réalisations importantes en Ligue Europa.En interne, son influence dans le vestiaire est appréciée. Bruno Génésio et certains cadres du club voient d’un bon œil une année supplémentaire, surtout si Lille dispute encore une compétition européenne la saison prochaine.

Le dossier bloqué par l’incertitude autour du coach ?

Mais un autre élément ralentit fortement les discussions : l’avenir du banc lillois. D’après les dernières informations, le LOSC souhaite d’abord clarifier la situation de son entraîneur avant de trancher définitivement pour Giroud.

Le profil du futur coach pourrait avoir une influence directe sur la décision finale. Certains techniciens privilégieraient une transition vers une attaque plus jeune, tandis que d’autres apprécieraient l’apport d’un joueur expérimenté capable d’encadrer le vestiaire.

Une reconversion déjà en préparation

Parallèlement, Olivier Giroud prépare déjà l’après-football. Plusieurs sources évoquent des discussions avancées avec M6 pour devenir consultant lors de la Coupe du monde 2026. Le principal intéressé a lui-même laissé entendre qu’il pourrait intervenir à l’antenne “si [il] ne continue pas”. Ce projet médiatique nourrit évidemment les interrogations autour d’une possible retraite dans les prochains mois.

Pour l’instant, aucune tendance définitive ne se dégage. Certaines sources assurent que le LOSC reste confiant sur une prolongation d’un an, tandis que d’autres évoquent un dossier mis en attente jusqu’à la clarification du projet sportif. Une chose est sûre : le flou demeure total autour de l’avenir d’Olivier Giroud. Et tant que le joueur comme le club n’auront pas officiellement tranché, toutes les options resteront ouvertes.