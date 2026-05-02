13h15 le samedi du 2 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 2 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Le rêve de Sonia et Gilles ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 2 mai 2026 : « Le rêve de Sonia et Gilles »

Le magazine « 13h15 le samedi » est allé à la rencontre d’un couple qui a choisi de défier la société de consommation. Dans un monde où tout semble jetable, ils ont fait le pari de réparer, non seulement les objets, mais aussi les personnes.

Un jour, Sonia a décidé de changer de voie professionnelle pour apprendre à réparer plutôt que remplacer. Une décision qui a rapidement embarqué son compagnon, Gilles, dans cette aventure.



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Les équipes de « 13h15 le samedi » se sont rendues dans leur atelier, qu’ils ont fondé et où ils emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Redonner vie aux objets comme aux humains : une idée que certains jugeraient utopique, mais qui est bien réelle pour Sonia et Gilles.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.