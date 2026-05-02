Les 12 coups de midi du 2 mai 2026 : Aloïs échoue encore face à l’étoile mystérieuse, a-t-il reconnu la célébrité apparue ?

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Les 12 coups de midi du 2 mai 2026, 6ème victoire d’Aloïs – Déjà 3 jours que l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais alors que le premier jour Aloïs n’avait pas reconnu le visage de la célébrité apparue, il n’a depuis pas réussi à faire de Coup de Maître et ne l’a donc toujours pas décrochée !











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Les 12 coups de midi du 2 mai, Pio Marmaï sur l’étoile mystérieuse

Ce midi, Aloïs a signé une nouvelle victoire à 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Ses gains grimpent ainsi à 7 610 euros. Rappelons que sur cette étoile, comme annoncé depuis plusieurs semaines, c’est le visage de Pio Marmaï qui s’est dévoilé.

Côté indices : le test de grossesse faisait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoquait son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval renvoyaient à sa participation dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappelaient le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse ; la machine à tatouer faisait écho à ses nombreux tatouages ; enfin, la palette de peinture évoquait son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+