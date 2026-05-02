Alessandro Zanardi est mort : le monde du sport perd une légende

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Le monde du sport est en deuil. L’ancien pilote de Formule 1 et champion paralympique italien Alessandro Zanardi est décédé ce vendredi 1er mai 2026 à l’âge de 59 ans, a annoncé sa famille.





Figure emblématique du sport automobile puis du handisport, Alex Zanardi laisse derrière lui un parcours hors du commun, marqué par la résilience et le dépassement de soi.







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Né à Bologne en 1966, il s’était fait connaître en Formule 1 dans les années 1990, avant de briller aux États-Unis en remportant à deux reprises le championnat CART en 1997 et 1998. Mais sa vie bascule en 2001 lors d’un terrible accident sur le circuit du Lausitzring, en Allemagne, qui entraîne l’amputation de ses deux jambes.

Loin de mettre un terme à sa carrière, Alessandro Zanardi entame alors une seconde vie sportive exceptionnelle. Il se tourne vers le handbike et devient l’un des plus grands athlètes paralympiques italiens, remportant notamment quatre médailles d’or aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016.



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En 2020, il est victime d’un nouvel accident dramatique lors d’une course caritative en Toscane, subissant de graves blessures à la tête. Depuis, son état de santé était resté fragile.

Sa famille a indiqué qu’il s’était éteint « paisiblement, entouré de ses proches », saluant un homme qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde par son courage et sa détermination.

Véritable symbole de force mentale et de résilience, Alessandro Zanardi restera comme l’un des plus grands exemples de dépassement de soi de l’histoire du sport.