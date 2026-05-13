13h15 le samedi du 23 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le samedi du 23 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Le goût de la mer ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 23 mai 2026 : « Le goût de la mer »

Depuis plus de trente ans, dans la baie de Roscoff, Monique Poulet vit au rythme de sa passion : la récolte des légumes de mer. Riches en nutriments, ces produits d’exception inspirent le chef étoilé Nicolas Conraux, qui les cuisine avec authenticité et attachement à son terroir.

L’émission 13h15 le samedi met en avant ce parcours forgé par la passion et la persévérance. Malgré les nombreuses personnes qui ont tenté de la décourager, Monique Poulet n’a jamais renoncé : depuis plus de trois décennies, elle récolte les légumes de la mer dans la baie de Roscoff, affrontant un métier exigeant et les caprices du temps. Une passion qu’elle partage avec Nicolas Conraux, chef étoilé du Finistère Nord.



Publicité





Goémon, laitue de mer, dulse ou encore wakamé : le chef sublime ces algues aux multiples bienfaits pour la santé, dont les saveurs restent pourtant encore peu connues du grand public. Pour l’écrivain Vincent Doumeizel, auteur du livre La Révolution des algues, les algues représentent bien plus qu’un aliment : elles constituent un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.