Pékin Express : Anthony et Anna sortent du silence après leur victoire et font des révélations

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Après une finale intense diffusée hier soir sur M6, Anthony et Anna ont remporté la saison 2026 de Pékin Express face au binôme belge composé de Thelma et Claire. Au lendemain de leur sacre, le père et la fille se sont confiés à Télé-Loisirs sur leur aventure, les moments difficiles traversés pendant la course et leur émotion après la victoire.











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Anthony blessé dès le début de l’aventure

Lors de la troisième étape, Anthony a été victime d’une importante blessure aux genoux, un épisode qui aurait pu mettre fin à leur aventure. « On s’est dit : “Game over.” Le trek me fusille les deux genoux (…) je finis avec une canne, comme un vieillard », a confié Anthony.

De son côté, Anna s’est dite soulagée que la production ait finalement montré cette blessure à l’écran. « Ça permet de voir que papa n’a rien lâché », explique-t-elle.

Malgré cette difficulté physique, le duo a réussi à tenir jusqu’à la finale. Une performance dont Anthony se dit particulièrement fier : « Quand on rembobine un peu, qu’on voit qu’on a géré ce handicap de la première à la dernière étape, ça rajoute de la fierté. »



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Une victoire aussi grâce à Thelma et Claire

Anthony et Anna ont également tenu à saluer le fair-play de leurs adversaires en finale. Les deux candidats ont révélé un moment inédit qui n’a pas été diffusé à la télévision.

Lors de la huitième étape en Chine, Anthony avait perdu les instructions de course. C’est alors que Thelma et Claire leur sont venues en aide : « Elles nous ont prêté leurs instructions et nous avons été chez un pharmacien pour qu’il les recopie sur une ordonnance », raconte Anthony.

Un geste déterminant selon lui : « En quelque sorte, on doit notre victoire à Thelma et Claire. »

Anna a également souligné leur belle relation avec les Belges pendant toute l’aventure : « On a vraiment aimé faire cette finale contre elles. On est presque plus tristes de leur défaite qu’elles ne le sont. »

Anna devient la plus jeune gagnante de l’histoire

À seulement 18 ans, Anna entre dans l’histoire de Pékin Express en devenant la plus jeune gagnante du programme. « Je réalise qu’à mon jeune âge, j’ai vraiment de la chance d’être ici et d’avoir gagné Pékin Express », a-t-elle réagi avec émotion.

Très fier de sa fille, Anthony a salué sa maturité tout au long de l’aventure : « Pour un papa, d’avoir la chance de voir sa fille grandir avec de nombreuses qualités pendant la course, c’est impressionnant et belle fierté ! »

La victoire du duo a également coïncidé avec un événement très spécial pour Anthony : son anniversaire. « C’était le jour de mon anniversaire, j’ai fêté mes 53 ans en gagnant Pékin Express ! » a-t-il révélé.

Après la finale, le binôme a partagé un moment convivial avec Thelma et Claire autour d’un repas offert par la production. « On a choisi un énorme burger ! On a été toquer chez Thelma et Claire et on a partagé tout cela avec elles », raconte Anna.