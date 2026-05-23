Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (23 mai 2026)

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Encore et toujours une victoire de Vincent ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !











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Ce samedi midi, Vincent a signé sa 219ème victoire. Et on peut dire qu’il n’a pas tremblé avec 23 points en finale contre 8 pour son adversaire. Il ajoute donc 800 euros à sa cagnotte pour atteindre 286 500 euros de gains.

Mais jusqu’où ira Vincent ? Le mystère reste entier mais il est bien parti pour exploser les records du jeu de France 2 !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 219 victoires, 286.500 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 23 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 23 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv