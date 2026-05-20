« 1936, le Front populaire – Entre joie et colères » : votre documentaire inédit ce soir sur France 3 (20 mai 2026)



Publicité





« 1936, le Front populaire – Entre joie et colères » au programme TV du mercredi 20 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « 1936, le Front populaire – Entre joie et colères ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« 1936, le Front populaire – Entre joie et colères » : présentation

Quatre-vingt-dix ans après la victoire électorale du Front populaire et les grandes conquêtes sociales qui ont marqué son passage au pouvoir, France Télévisions invite les Français à redécouvrir cette page essentielle de notre histoire. À travers un récit riche, intense et solidement documenté, le groupe audiovisuel public revient sur une période décisive de l’histoire politique et sociale du XXe siècle.

Coréalisé par Fabien Béziat et Hugues Nancy, le documentaire événement 1936, le Front populaire – Entre joie et colères, diffusé sur france.tv et sur France 3, retrace cette époque à travers des archives rares et des témoignages inédits. Le film explore la société française des années 1930, ses tensions politiques, ses fractures idéologiques, mais aussi les profondes mutations culturelles et sociales qui ont contribué à façonner la France contemporaine.



Publicité





Résumé

Le Front populaire, qui couvre les années 1934 à 1938, demeure l’un des épisodes les plus marquants de la mémoire collective française. Pour la première fois, ce documentaire propose une immersion sensible et incarnée dans cette expérience historique fondatrice, en s’appuyant sur des archives inédites et des récits familiaux transmis de génération en génération.

À travers les témoignages exceptionnels de descendants d’ouvriers et de figures politiques de l’époque — de gauche comme de droite —, 1936, le Front populaire – Entre joie et colères restitue toute l’intensité d’une France profondément divisée. Entre espoirs populaires et oppositions farouches, le film plonge le spectateur au cœur d’une bataille politique majeure, à l’origine d’une véritable révolution sociale et culturelle dont l’héritage continue encore aujourd’hui de marquer la société française.