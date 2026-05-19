Koh-Lanta : qui a été éliminé dans l’épisode 12 ? (résumé + replay 19 mai 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 12 du mardi 19 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après leur élimination au conseil, Lola et Jade ont récupéré la relique du destin de l’affrontement à quatre.





Elles choisissent d’affronter Zacharia en plus de Guillaume, dernier éliminé !







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Après un moment passé sur le camps, les aventuriers rejoignent Lola, Jade, Guillaume et Zacharia pour le duel. Guillaume est le premier à réussir, il réintègre donc l’aventure ! Et Zacharia enchaine ! Lola et Jade sont définitivement éliminées ! Guillaume revient avec un collier d’immunité.

Place directement au jeu de confort. C’est un classique de Koh-Lanta : la boue. La récompense est belle : douche, savon, brosse à dent, dentifrice, un massage d’une heure, et des brochettes de fruits et un smoothie ! Le jeu est gagné par Hugp et Cynthia remportent la victoire et vont pouvoir profiter du confort.



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Pendant ce temps là, Lola et Jade rejoignent la résidence du jury final.

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit encore d’un classique : la dégustation ! Et c’est finalement une victoire d’Antonin, qui repart avec le totem et sera intouchable au conseil.

Sur le camps, Cynthia trouve un collier d’immunité ! De quoi rabattre les cartes pour les ex-jaunes. Et Guillaume tente encore de s’allier à Daniel. Il décide de tenter un coup de poker : il lui donne l’info sur le collier de Cynthia ! Daniel est en plein dilemme : va-t-il s’allier aux ex-jaunes ou prévenir les ex-rouges ?

Cynthia s’inquiète et Daniel va tout raconter aux ex-rouges !

Et l’aventurier éliminé au conseil est…

Place au conseil. Après les votes, Guillaume et Cynthia sortent leurs colliers. Egalité entre Hugo et Caroline, il y a donc un second vote. Et c’est finalement Hugo qui est éliminé ! Cynthia en veut à Guillaume d’avoir dévoilé son collier aux ex-rouges.

Hugo choisit une relique du destin. Il la casse et découvre que c’est le duel de riposte ! Mais il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir.

Koh-Lanta du 19 mai 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 19 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 26 mai pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».