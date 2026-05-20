Grey’s Anatomy du 20 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 20 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Grey's Anatomy du 20 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)
Capture TF1


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Grey’s Anatomy du 20 mai 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Une vieille connaissance » : Teddy et Winston se retrouvent en désaccord autour d’un cas médical, pendant qu’Owen et Jules prennent en charge un urologue. De son côté, Lucas peine à hiérarchiser les urgences entre ses différents patients.

« La bonne planque » : Une intervention particulièrement complexe ravive les tensions entre Teddy et Winston. De leur côté, Kavita et Ben cherchent à faire bonne impression auprès du nouveau spécialiste en chirurgie plastique, tandis que Jo et Link laissent leurs bébés à une nounou pour la toute première fois.


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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

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