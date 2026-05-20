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20h30 le dimanche du 24 mai 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 24 mai 2026 : la story Julia Roberts

C’est une femme de tous les superlatifs : considérée comme l’une des plus belles actrices du monde, longtemps parmi les mieux payées d’Hollywood, dotée d’un sourire devenu iconique… Tout en cultivant avec naturel une image de « fille ordinaire » qui la rend profondément attachante. C’est ce qui fait sans doute de Julia Roberts une star à part. L’émission 20h30 le dimanche s’est intéressée au parcours hors norme de cette actrice devenue une véritable légende du cinéma.

En 2025, l’Académie des César lui décernait un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, marquée par des comédies romantiques devenues cultes comme Pretty Woman ou Coup de foudre à Notting Hill, mais aussi par des rôles plus engagés. Impossible d’oublier sa performance dans Erin Brockovich, réalisé par Steven Soderbergh, qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice en 2001.



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Une icône libre et engagée

Il y a dix ans, lors du Festival de Cannes, l’actrice avait marqué les esprits en montant les marches pieds nus, dénonçant ainsi le protocole imposant le port de talons aux femmes sur le tapis rouge. Un geste fort, à l’image d’une artiste qui a toujours revendiqué sa liberté.

Au fil des années, Julia Roberts a imposé son style, son charisme et son talent dans des films devenus incontournables. Mais comment expliquer ce lien si particulier entre l’actrice et le public ? Qu’est-ce qui fait de ses héroïnes des personnages aussi intemporels et aimés ?

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