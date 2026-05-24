Roland Garros : suivre le match Mpetshi Perricard / Djokovic, à quelle heure et sur quelle chaine ?

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Roland Garros 2026 tennis – Mpetshi Perricard / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La première journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le numéro 3 mondial Novak Djokovc au français Giovanni Mpetshi Perricard.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







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La soirée s’annonce électrique sur le Court Philippe-Chatrier avec l’entrée en lice de Giovanni Mpetshi Perricard face à Novak Djokovic. À seulement 21 ans, le géant français et son service dévastateur défient l’une des plus grandes légendes de l’histoire du tennis, toujours en quête d’un nouveau sacre à Roland-Garros. Face à l’expérience, la solidité et la science du jeu du Serbe, Mpetshi Perricard aura l’occasion de mesurer l’étendue de son potentiel dans une affiche aussi prestigieuse qu’attendue.

Porté par le public parisien, le Français tentera de bousculer Djokovic grâce à sa puissance et à son agressivité dès les premiers coups de raquette. Mais sur terre battue, le Serbe reste un maître dans l’art de neutraliser les gros serveurs et de faire parler son endurance dans les longs échanges. Une opposition de styles spectaculaire qui promet une ambiance exceptionnelle pour conclure la journée porte d’Auteuil.



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Mpetshi Perricard / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Mpetshi Perricard / Djokovic, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.