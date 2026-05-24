Ousmane Dembélé invité d’Anne-Sophie Lapix dans le 2010 ce soir sur M6

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Ce dimanche soir, Ousmane Dembélé sera l’invité exceptionnel de Anne-Sophie Lapix dans Le 2010 sur M6. L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France accordera une interview exclusive à la journaliste à partir de 20h10.


Ousmane Dembélé invité d’Anne-Sophie Lapix dans le 2010 ce soir sur M6
© Francois ROELANTS / M6 / Jerome DOMINE/ ABACA


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Sacré Ballon d’Or 2025 et actuellement au cœur de l’actualité sportive avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Ousmane Dembélé reviendra notamment sur sa saison exceptionnelle, son état de forme après sa récente alerte au mollet, mais aussi sur les grands rendez-vous qui l’attendent dans les prochaines semaines.

Dans ce nouveau numéro du 20:10, Anne-Sophie Lapix proposera un entretien inédit d’une dizaine de minutes avec l’international français, devenu l’une des figures majeures du football mondial.

Le rendez-vous est donné ce dimanche 24 mai à 20h10 sur M6.


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