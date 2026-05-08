« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » du 8 mai : les artistes invités ce soir sur France 3



Publicité





« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » au programme TV du vendredi 8 mai 2026 – Ce vendredi soir, France 3 rediffuse la soirée « 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier ». Le 5 avril 1975, les célèbres producteurs Maritie et Gilbert Carpentier lancent ce qui deviendra l’un des rendez-vous emblématiques du samedi soir : « NUMÉRO UN ». Ce soir, plusieurs des plus grands artistes ayant marqué l’émission reviennent sur scène pour interpréter leurs succès des années 70 et 80, accompagnés par la nouvelle génération.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV.







Publicité





« 50 ans de Numéro Un – Les Carpentier » du 18 avril 2025, présentation

Comme aux plus belles années de l’émission, cette célébration se déroulera sans animateur, dans une ambiance chaleureuse et complice entre artistes, rythmée par des archives cultes replongeant les téléspectateurs dans l’âge d’or des variétés et de ses figures légendaires : Dalida, Johnny Hallyday, Claude François, Charles Aznavour, Joe Dassin, Michel Sardou, Nana Mouskouri, Serge Lama, France Gall et Michel Berger, Annie Cordy ou encore Thierry Le Luron.

Décors spectaculaires, costumes scintillants, élégance et glamour seront au rendez-vous pour faire renaître l’esprit inimitable des « NUMÉRO UN » imaginés par Maritie Carpentier et Gilbert Carpentier, qui ont illuminé les samedis soir des téléspectateurs jusqu’à la fin de l’année 1981.



Publicité





Programme et artistes invités

Avec la participation de : SHEILA, DANY BRILLANT, DAVE, ANGGUN, NICOLETTA, LINH, SALVATORE ADAMO, CHANTAL GOYA, DAVID HALLYDAY, MICHEL FUGAIN, JOYCE JONATHAN, MICHELE BERNIER, CHARLOTTE GACCIO, STEPHANE, YCARE, ZAZ, VERONIQUE SANSON. Et une interview exceptionnelle de MIREILLE MATHIEU & JEAN-JACQUES DEBOUT.