Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 du 7 mai 2026 ? (résumé + replay)

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Ce jeudi soir, Top Chef a proposé un épisode 10 particulièrement intense, marqué par une immersion exceptionnelle dans les coulisses d’un palace parisien. Les cinq candidats encore en lice ont dû faire leurs preuves au sein du prestigieux The Peninsula Paris, où l’excellence et la rigueur sont poussées à leur maximum.











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Une journée marathon dans les cuisines d’un palace

Pendant 24 heures, les candidats ont vécu au rythme effréné d’un établissement de luxe. Room service, petits-déjeuners, gastronomie haut de gamme : rien ne leur a été épargné. Dans cet univers où chaque détail compte, les brigades ont dû faire preuve d’organisation, de créativité et surtout d’une grande résistance à la pression.

Pour juger leur prestation, plusieurs invités de prestige étaient présents, parmi lesquels Camille Lacourt, Anne Coruble et David Bizet. Face à leurs attentes élevées, les candidats ont tout donné afin de décrocher leur place pour la suite de la compétition.

Une épreuve éliminatoire autour du croque-monsieur

À l’issue des différentes épreuves, ce sont Victor, Nicolas et Louise qui se sont retrouvés en danger lors de l’épreuve éliminatoire. Un thème en apparence simple les attendait : revisiter le croque-monsieur. Mais derrière cette recette emblématique se cachait un véritable défi technique et gourmand.



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Les trois candidats ont proposé des créations très différentes, poussant les chefs à délibérer longuement tant le niveau était serré. Entre maîtrise des cuissons, équilibre des saveurs et créativité, chaque détail a fait la différence.

Finalement, les chefs ont choisi de qualifier Victor et Nicolas pour la suite de l’aventure.

Louise quitte la compétition aux portes des quarts de finale

Après plusieurs semaines de compétition, Louise a donc été éliminée de Top Chef aux portes des quarts de finale. Une sortie forcément frustrante pour la candidate, qui aura marqué cette saison par sa sensibilité culinaire et sa détermination.

Son élimination a suscité beaucoup d’émotion dans les cuisines, tant l’écart entre les trois assiettes semblait mince. Victor et Nicolas poursuivent quant à eux l’aventure et se rapprochent un peu plus de la grande finale.

La semaine prochaine, la compétition promet encore de monter d’un cran avec des épreuves toujours plus exigeantes pour les quatre candidats encore en lice.

Rendez-vous le mercredi 13 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.