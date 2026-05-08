Pékin Express du 8 mai 2026 : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 8 mai 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 10 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination d’Héléna et Anthony, place au quart de finale pour les binômes encore en compétition.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 10 du 8 mai 2026

Pour cette dixième étape, marquée par les quarts de finale, les candidats prennent le départ à Ayutthaya, ancienne capitale du royaume de Siam. Les ruines de la ville, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, offrent un décor spectaculaire pour le lancement de la course.

Cette étape sera également hors du commun puisque les candidats évolueront en équipes groupées : deux groupes réunissant chacun deux binômes. Pour avancer le plus rapidement possible, ils devront apprendre à gérer les qualités et les faiblesses de chacun. Leur destin sera désormais commun : ils décrocheront leur qualification ensemble… ou se retrouveront ensemble en duel final.



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Les soirées seront elles aussi placées sous le signe de la vie en groupe. Entre la difficulté de trouver un hébergement pour quatre personnes chez les habitants thaïlandais et les moments de partage entre les binômes, les candidats vivront aussi bien des tensions que de véritables instants de complicité.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.