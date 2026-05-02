50mn Inside du 2 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 2 mai 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.


A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.

50mn Inside du 2 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Capture TF1


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50mn Inside du 2 mai 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💍 L’Actu : Retour sur les 15 ans de mariage de Kate et William, un couple emblématique qui continue de fasciner à travers le monde.

🌴 Secret d’Actu : Coup d’envoi de la saison à Majorque ! Soleil, célébrités et ambiance estivale sont au rendez-vous sur l’île prisée des stars.


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🎤 Le Portrait : Les confidences d’un invité exceptionnel, Nikos Aliagas, qui se livre comme rarement sur son parcours et sa carrière.

🎬 La Story : « Intouchables », le film phénomène qui a marqué toute une génération, revient sur le devant de la scène.

50mn Inside du 2 mai 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le document : Les voyages mystère ! Réserver des vacances sans connaître ni la destination ni ses compagnons de route : une tendance qui séduit de plus en plus de Français. Ce saut dans l’inconnu est-il vraiment la clé de vacances réussies ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.

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